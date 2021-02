Liverpool, Klopp traccia il futuro: “Lavorare duro per risalire le posizioni. L’obiettivo è qualificarci in Champions” (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Liverpool dopo due anni di grandi successi con la conquista della Champions League e della Premier League, sta attraversando uno dei primi momenti di difficoltà.Liverpool, tragedia per Alisson: il padre dell’ex portiere della Roma muore annegato in BrasileLa squadra di Jurgen Klopp ha subito un crollo verticale, e dopo un buon inizio adesso si ritrova al sesto posto in classifica. La prima posizione, occupata dal Manchester City, dista 19 punti, ma la zona Champions è a soltanto 5 punti di distanza. Il tecnico ex Borussia Dortmund ha parlato in conferenza stampa per spiegare gli obiettivi dei Reds in questa stagione.Jurgen Klopp, sa di non poter lottare per il titolo, ma ha comunque voglia di ripartire per guadagnarsi un posto in Champions League nella prossima ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 febbraio 2021) Ildopo due anni di grandi successi con la conquista dellaLeague e della Premier League, sta attraversando uno dei primi momenti di difficoltà., tragedia per Alisson: il padre dell’ex portiere della Roma muore annegato in BrasileLa squadra di Jurgenha subito un crollo verticale, e dopo un buon inizio adesso si ritrova al sesto posto in classifica. La prima posizione, occupata dal Manchester City, dista 19 punti, ma la zonaè a soltanto 5 punti di distanza. Il tecnico ex Borussia Dortmund ha parlato in conferenza stampa per spiegare gli obiettivi dei Reds in questa stagione.Jurgen, sa di non poter lottare per il titolo, ma ha comunque voglia di ripartire per guadagnarsi un posto inLeague nella prossima ...

