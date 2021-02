LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: gruppo compatto! Si prepara la volata di Palm Jumeirah (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sesta tappa – La cronaca della quinta tappa – Il video della vittoria di Vingegaard 12.40 Pian piano le varie formazioni dei velocisti stanno cercando di organizzarsi in vista della volata di Palm Jumeirah. 12.36 Fuga ripresa! gruppo compatto! 12.32 27 km al traguardo e soltanto 20? di vantaggio per i battistrada. 12.27 Bora-Hansgrohe e Lotto Soudal in testa al gruppo, rispettivamente per Pascal Ackermann e Caleb Ewan. 12.23 Continua a diminuire a vista d’occhio il vantaggio dei sei fuggitivi. 12.18 36 km al traguardo e 48? di vantaggio per i battistrada. 12.13 Deceuninck-Quick Step e Ineos Grenadiers in testa al gruppo. ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca della quinta– Il video della vittoria di Vingegaard 12.40 Pian piano le varie formazioni dei velocisti stanno cercando di organizzarsi in vista delladi. 12.36 Fuga ripresa!12.32 27 km al traguardo e soltanto 20? di vantaggio per i battistrada. 12.27 Bora-Hansgrohe e Lotto Soudal in testa al, rispettivamente per Pascal Ackermann e Caleb Ewan. 12.23 Continua a diminuire a vista d’occhio il vantaggio dei sei fuggitivi. 12.18 36 km al traguardo e 48? di vantaggio per i battistrada. 12.13 Deceuninck-Quick Step e Ineos Grenadiers in testa al. ...

OA_Sport : LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: Bennett per la doppietta. Nizzolo e Viviani i fari azzurri - lisa_guadagnini : OA Sport - LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: Bennett per la doppietta. Nizzolo e Viviani i fari azzurri - infoitsport : LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: parte Nibali a tre chilometri dal traguardo! Lo Squalo va a caccia del succ… - infoitsport : LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: Nibali ripreso nel finale, vince Vingegaard. Pogacar sempre leader - zazoomblog : LIVE UAE Tour quinta tappa in DIRETTA: chi riuscirà a scalfire il primato di Pogacar a Jebel Jais? - #quinta… -