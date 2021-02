LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: doppietta per Sam Bennett! Ottimo 2° posto per Viviani (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sesta tappa – La cronaca della quinta tappa – Il video della vittoria di Vingegaard 13.11 Ottimo secondo posto per Elia Viviani (Cofidis). Il veronese ha davvero una condizione eccezionale! 13.10 doppietta PER SAM Bennett!!!! 13.09 Spallate in gruppo! 13.08 ULTIMO CHILOMETRO! 13.07 Risalgono tutte le squadre dei velocisti! 2000 metri alla fine! 13.05 Attenzione all’inversione di marcia con un possibile vento a favore del gruppo. 13.04 Ineos Grenadiers con Filippo Ganna in testa al gruppo a 5 km dal traguardo. 13.03 Caduta per due azzurri! Stiamo parlando di Fabio Sabatini (Cofidis) e Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech). I due tornano prontamente in ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca della quinta– Il video della vittoria di Vingegaard 13.11secondoper Elia(Cofidis). Il veronese ha davvero una condizione eccezionale! 13.10PER SAM!!! 13.09 Spallate in gruppo! 13.08 ULTIMO CHILOMETRO! 13.07 Risalgono tutte le squadre dei velocisti! 2000 metri alla fine! 13.05 Attenzione all’inversione di marcia con un possibile vento a favore del gruppo. 13.04 Ineos Grenadiers con Filippo Ganna in testa al gruppo a 5 km dal traguardo. 13.03 Caduta per due azzurri! Stiamo parlando di Fabio Sabatini (Cofidis) e Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech). I due tornano prontamente in ...

