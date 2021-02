LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: doppietta di Sam Bennett! Ottimo 2° posto per Viviani (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA sesta tappa LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI 13.24 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della sesta tappa dell’UAE Tour 2021. Vi diamo appuntamento a domani con l’ultima frazione. Buon proseguimento di giornata! 13.20 Invariata la classifica generale con la leadership e la vittoria ormai ipotecata per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates): 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 20h41’49” 2. Adam Yates (Ineos Grenadiers) a 45? 3. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) a 1’12” 4. Chris Harper (Jumbo-Visma) a 1’54” 5. Neilson Powless (EF Education Nippo) a 1’56” 6. Mattias Jensen (Trek-Segafredo) a 2’47” 7. Damiano Caruso (Bahrain Victorius) a 2’49” 8. Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLALE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI 13.24 Termina qui la nostradelladell’UAE2021. Vi diamo appuntamento a domani con l’ultima frazione. Buon proseguimento di giornata! 13.20 Invariata la classifica generale con la leadership e la vittoria ormai ipotecata per Tadej Pogacar (UAE Team Emirates): 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 20h41’49” 2. Adam Yates (Ineos Grenadiers) a 45? 3. Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) a 1’12” 4. Chris Harper (Jumbo-Visma) a 1’54” 5. Neilson Powless (EF Education Nippo) a 1’56” 6. Mattias Jensen (Trek-Segafredo) a 2’47” 7. Damiano Caruso (Bahrain Victorius) a 2’49” 8. Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick ...

