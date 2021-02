LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: Bennett per la doppietta. Nizzolo e Viviani i fari azzurri (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sesta tappa – La cronaca della quinta tappa – Il video della vittoria di Vingegaard Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della sesta tappa dell’UAE Tour 2021. Questa penultima giornata di corsa, che si svolgerà da Dubai a Palm Jumeirah, misura 166 chilometri, e rappresenta l’ennesima chance di sfida tra le ruote veloci del gruppo. La frazione odierna si svilupperà nei dintorni di Dubai, tra il deserto e la magnificenza della località emiratina. Questa tappa vedrà i corridori sfidarsi su di un percorso prevalentemente pianeggiante dalle isole Deira fino all’iconica Palm Jumeirah. A circa 60 km dalla partenza, il gruppo ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca della quinta– Il video della vittoria di Vingegaard Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladell’UAE2021. Questa penultima giornata di corsa, che si svolgerà da Dubai a Palm Jumeirah, misura 166 chilometri, e rappresenta l’ennesima chance di sfida tra le ruote veloci del gruppo. La frazione odierna si svilupperà nei dintorni di Dubai, tra il deserto e la magnificenza della località emiratina. Questavedrà i corridori sfidarsi su di un percorso prevalentemente pianeggiante dalle isole Deira fino all’iconica Palm Jumeirah. A circa 60 km dalla partenza, il gruppo ...

infoitsport : LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: parte Nibali a tre chilometri dal traguardo! Lo Squalo va a caccia del succ… - infoitsport : LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: Nibali ripreso nel finale, vince Vingegaard. Pogacar sempre leader - zazoomblog : LIVE UAE Tour quinta tappa in DIRETTA: chi riuscirà a scalfire il primato di Pogacar a Jebel Jais? - #quinta… - zazoomblog : LIVE UAE Tour quarta tappa in DIRETTA: la giornata più lunga. Atteso lo sprint di gruppo a Marjan Island - #quarta… - infoitsport : LIVE UAE Tour, terza tappa in DIRETTA: Pogacar padrone indiscusso di Jebel Hafeet! Primato rinforzato -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE UAE LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: parte Nibali a tre chilometri dal traguardo! Lo Squalo va a caccia del successo OA Sport LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: Bennett per la doppietta. Nizzolo e Viviani i fari azzurri CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sesta tappa - La cronaca della quinta tappa - Il video della vittoria di Vingegaard Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA ...

LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: Nibali ripreso nel finale, vince Vingegaard. Pogacar sempre leader CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA VIDEO L'ATTACCO DI VINCENZO NIBALI IN SALITA VIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA TAPPA LE DICHIARAZIONI DI NIBALI LE DICHIARAZIONI DI VIN ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sesta tappa - La cronaca della quinta tappa - Il video della vittoria di Vingegaard Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA VIDEO L'ATTACCO DI VINCENZO NIBALI IN SALITA VIDEO HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA TAPPA LE DICHIARAZIONI DI NIBALI LE DICHIARAZIONI DI VIN ...