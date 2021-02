LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: attenzione ai ventagli! Gruppo spezzato in due tronconi (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sesta tappa – La cronaca della quinta tappa – Il video della vittoria di Vingegaard 11.50 Deceuninck-Quick Step tremendamente agguerrita in testa alla corsa! 11.45 Nel frattempo ricordiamo i nomi dei sei battistrada: Tony Gallopin (AGR Citroen Team), Alexey Lutsenko, Luis Leon Sanchez (Astana Premier Tech), Matthieu Ladagnous, Attila Valter (Groupama-FDJ), Inigo Elosegui (Movistar). 11.41 Il Gruppo è letteralmente esploso! Si sono formati due tronconi. Gli uomini della generale sono davanti. 11.39 Deceuninck-Quick Step, EF Education Nippo e Israel Start-Up Nation le formazioni più agguerrite in questo tentativo. 11.34 attenzione AI ventagli!!!! 11.31 Purtroppo Moschetti è ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca della quinta– Il video della vittoria di Vingegaard 11.50 Deceuninck-Quick Step tremendamente agguerrita in testa alla corsa! 11.45 Nel frattempo ricordiamo i nomi dei sei battistrada: Tony Gallopin (AGR Citroen Team), Alexey Lutsenko, Luis Leon Sanchez (Astana Premier Tech), Matthieu Ladagnous, Attila Valter (Groupama-FDJ), Inigo Elosegui (Movistar). 11.41 Ilè letteralmente esploso! Si sono formati due. Gli uomini della generale sono davanti. 11.39 Deceuninck-Quick Step, EF Education Nippo e Israel Start-Up Nation le formazioni più agguerrite in questo tentativo. 11.34AI!!! 11.31 Purtroppo Moschetti è ...

