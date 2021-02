LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: 2’55” di vantaggio per i sei fuggitivi. Moschetti si ritira (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sesta tappa – La cronaca della quinta tappa – Il video della vittoria di Vingegaard 11.31 Purtroppo Moschetti è stato costretto al ritiro. 11.27 78 km al traguardo e 2’54” per i sei battistrada. 11.23 Immagini dalla corsa: Dubai depicts its modern beauty once again with the Burj Al Arab watching the cyclists go by.#UAETour pic.twitter.com/HPp2DKezsi — UAE Tour Official (@uae Tour) February 26, 2021 11.19 Ci troviamo a poco meno di 100 km dal traguardo. 11.15 UN’ALTRA CADUTA! Coinvolto l’azzurro Matteo Moschetti (Trek-Segafredo). 11.10 Per fortuna nulla di grave per i corridori coinvolti. 11.06 L’incidente è stato causato dallo spartitraffico presente ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca della quinta– Il video della vittoria di Vingegaard 11.31 Purtroppoè stato costretto al ritiro. 11.27 78 km al traguardo e 2’54” per i sei battistrada. 11.23 Immagini dalla corsa: Dubai depicts its modern beauty once again with the Burj Al Arab watching the cyclists go by.#UAEpic.twitter.com/HPp2DKezsi — UAEOfficial (@uae) February 26, 2021 11.19 Ci troviamo a poco meno di 100 km dal traguardo. 11.15 UN’ALTRA CADUTA! Coinvolto l’azzurro Matteo(Trek-Segafredo). 11.10 Per fortuna nulla di grave per i corridori coinvolti. 11.06 L’incidente è stato causato dallo spartitraffico presente ...

OA_Sport : LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: Bennett per la doppietta. Nizzolo e Viviani i fari azzurri - lisa_guadagnini : OA Sport - LIVE UAE Tour, sesta tappa in DIRETTA: Bennett per la doppietta. Nizzolo e Viviani i fari azzurri - infoitsport : LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: parte Nibali a tre chilometri dal traguardo! Lo Squalo va a caccia del succ… - infoitsport : LIVE UAE Tour, quinta tappa in DIRETTA: Nibali ripreso nel finale, vince Vingegaard. Pogacar sempre leader - zazoomblog : LIVE UAE Tour quinta tappa in DIRETTA: chi riuscirà a scalfire il primato di Pogacar a Jebel Jais? - #quinta… -