Live – Non è la d’Urso | stop al programma | è ufficiale

E' stato ufficializzato lo stop al programma "Live – Non è la d'Urso". stop alla d'Urso Sto al programma della famosa Barbara d'Urso. E' stato ufficializzato con un comunicato stampa dalla Mediaset: "Dall'11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, debutta un nuovo spazio dedicato all'informazione e all'attualità che andrà ad arricchire "Domenica Live": il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all'intrattenimento andrà in onda fino alle 18.45 con quattro ore di diretta." Tuttavia il programma talk show non sarà del tutto rimosso. Difatti riprenderà con delle nuove edizioni. Anche Mauro Crippa, il direttore generale dell'informazione di Mediaset ci ha tenuto a rilasciare una dichiarazione a ...

