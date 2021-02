‘Live-Non è la d’Urso’, arriva lo stop di Mediaset. Il talk show chiuderà il 28 marzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) chiuderà il 28 marzo ‘Live-Non è la d’Urso’. La decisione è stata presa da Mediaset dopo gli ascolti bassi. MILANO – Live-Non è la d’Urso chiuderà i battenti in prima serata domenica 28 marzo. Dopo le diverse indiscrezioni e le polemiche per le parole di Nicola Zingaretti, Mediaset ha deciso di confermare la decisione anticipata nei giorni scorsi e sospendere in anticipo il programma condotto da Barbara D’Urso. L’ultima puntata, almeno per questa stagione televisiva, è in programma il 28 marzo. Da aprile, quindi, dovrebbe tornare come pre-serale Paolo Bonolis, mentre sulla prima serata non si hanno ancora notizie. La nuova ‘veste’ di Barbara D’Urso Nonostante questa decisione, Barbara D’Urso continuerà ad essere un punto di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021)il 28-Non è la. La decisione è stata presa dadopo gli ascolti bassi. MILANO – Live-Non è la d’Ursoi battenti in prima serata domenica 28. Dopo le diverse indiscrezioni e le polemiche per le parole di Nicola Zingaretti,ha deciso di confermare la decisione anticipata nei giorni scorsi e sospendere in anticipo il programma condotto da Barbara D’Urso. L’ultima puntata, almeno per questa stagione televisiva, è in programma il 28. Da aprile, quindi, dovrebbe tornare come pre-serale Paolo Bonolis, mentre sulla prima serata non si hanno ancora notizie. La nuova ‘veste’ di Barbara D’Urso Nonostante questa decisione, Barbara D’Urso continuerà ad essere un punto di ...

