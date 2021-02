Live non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti puntata domenica 28 febbraio 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Come ogni venerdì, il caffeuccio preso in compagnia di Barbara d’Urso e di Pomeriggio 5 ci porta le anticipazioni e gli ospiti che ci saranno nella puntata di Live non è la d’Urso di domenica 28 febbraio 2021. Chi ci sarà nel salotto della domenica sera in uno dei programmi di punta di Canale Cinque? Scopriamolo insieme! Live non è la d’Urso: gli ospiti del 28 febbraio Nella puntata di Live non è la d’Urso tra gli ospiti ci sarà Maria Teresa Ruta, direttamente dal GF Vip 5 che avrà un faccia a faccia con l’ex marito Amedeo Goria. Rimanendo in tema reality show ci sarà Giulia Salemi, ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Come ogni venerdì, il caffeuccio preso in compagnia di Barbarae di Pomeriggio 5 ci porta lee gliche ci saranno nelladinon è ladi28. Chi ci sarà nel salotto dellasera in uno dei programmi di punta di Canale Cinque? Scopriamolo insieme!non è la: glidel 28Nelladinon è latra glici sarà Maria Teresa Ruta, direttamente dal GF Vip 5 che avrà un faccia a faccia con l’ex marito Amedeo Goria. Rimanendo in tema reality show ci sarà Giulia Salemi, ...

