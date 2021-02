L’Italia vuole emettere i suoi primi titoli di Stato verdi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Risparmio Foto di Nattanan Kanchanaprat da PixabayDall’efficienza energetica alla diversità biologica, dall’economia circolare alla ricerca scientifica: sono solo alcuni settori ammissibili per l’emissione dei titoli di debito green con cui lo Stato italiano prevede di finanziare la spesa pubblica a favore dell’ambiente. È quanto emerge dal quadro di riferimento con cui il ministero dell’Economia e delle finanze ha delineato i criteri per la prossima emissione di buoni del tesoro poliennali verdi. Con il green bond sovrano, già previsto dalla legge di Bilancio 2020, gli strumenti finanziari dello Stato potranno rientrare nella politica ambientale del Paese, tenendo come stella polare sette dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Gli obiettivi ambientali, così come delineati dalla tassonomia europea delle attività ... Leggi su wired (Di venerdì 26 febbraio 2021) Risparmio Foto di Nattanan Kanchanaprat da PixabayDall’efficienza energetica alla diversità biologica, dall’economia circolare alla ricerca scientifica: sono solo alcuni settori ammissibili per l’emissione deidi debito green con cui loitaliano prevede di finanziare la spesa pubblica a favore dell’ambiente. È quanto emerge dal quadro di riferimento con cui il ministero dell’Economia e delle finanze ha delineato i criteri per la prossima emissione di buoni del tesoro poliennali. Con il green bond sovrano, già previsto dalla legge di Bilancio 2020, gli strumenti finanziari dellopotranno rientrare nella politica ambientale del Paese, tenendo come stella polare sette dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Gli obiettivi ambientali, così come delineati dalla tassonomia europea delle attività ...

