L’Isola dei famosi rimandata | salta la partenza dell’8 marzo

Leggi su leggilo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Brutte notizie per i fan dedei, il reality purtroppo ancora una volta è stato rimandato: quando partirà la messa in onda? Ancora una nuovo cambio di palinsesto perdei. A riportare la notizia Tv Blogo che fa sapere cosa starebbe accadendo. Il reality, slitterà ancora di un’altra settimana e non L'articolo proviene da Leggilo.org.