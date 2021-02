L' intelligence Usa inchioda il principe saudita | ' E' il mandante del rapimento di Khashoggi'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Bin Salman autorizzò l'operazione per 'uccidere o catturare' il giornalista dissidente. E' scritto in un rapporto della Cia rimasto segreto e diffuso oggi dall'amministrazione ...

Bin Salman autorizzò l'operazione per 'uccidere o catturare' il giornalista dissidente. E' scritto in un rapporto della Cia rimasto segreto e diffuso oggi dall'amministrazione ...Il rapporto dell'sull'uccisione di Jamal elenca 21 persone che gli 007 degli ritengono con 'alta fiducia' complici o responsabili per la morte del giornalista dissidente per conto del principe ...(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - L'atteso rapporto dell'intelligence Usa sull'assassinio del dissidente saudita Jamal Khashoggi sarà pubblicato nella giornata ...L’uccisione di Jamal Khashoggi è avvenuta con il benestare del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman (MBS). È quanto viene confermato dal rapporto di intelligence declassificato venerdì (ma ...