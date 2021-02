L’ingegnere Terrone porta in Tribunale l’Accademia della Crusca: «Una battaglia di civiltà» (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Una battaglia di civiltà” contro il termine “Terrone” usato solo come dispregiativo. Una questione di principio. Il “cavaliere pieno di coraggio”, come lo chiamerebbe Rodari, Francesco Terrone, 59 anni, ingegnere salernitano di Mercato San Severino, con l’hobby di scrivere poesie. L’uomo ha deciso di portare in Tribunale l’Accademia della Crusca, la secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il ‘tesoro’ della lingua italiana di Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. leggi anche l’articolo —> Centenario Pci, l’attentatore di Togliatti: “Chiesi perdono a Dio e poi sparai al Migliore” Con la sua azione legale Francesco Terrone, “orgoglioso del cognome” che ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Unadi” contro il termine “” usato solo come dispregiativo. Una questione di principio. Il “cavaliere pieno di coraggio”, come lo chiamerebbe Rodari, Francesco, 59 anni, ingegnere salernitano di Mercato San Severino, con l’hobby di scrivere poesie. L’uomo ha deciso dire in, la secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il ‘tesoro’lingua italiana di Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. leggi anche l’articolo —> Centenario Pci, l’attentatore di Togliatti: “Chiesi perdono a Dio e poi sparai al Migliore” Con la sua azione legale Francesco, “orgoglioso del cognome” che ...

