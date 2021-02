L’indice Rt supera uno in dieci regioni. Iss: “Necessarie misure urgenti. Chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 10 le regioni e le province autonome che hanno un indice Rt puntuale maggiore di 1 di cui una, la Basilicata, che ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3 (zona rossa). Delle altre nove, cinque hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2 (zona arancione). Le altre hanno un indice di trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Secondo i dati contenuti nell’ultimo report dell’Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute, le regioni che potrebbero diventare arancioni sono Marche, Piemonte e Lombardia, mentre la Basilicata potrebbe ritrovarsi ben presto in zona rossa. “Si conferma per la quarta settimana consecutiva – si legge nel monitoraggio settimanale – un peggioramento nel livello generale del rischio. Aumenta il numero di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 10 lee le province autonome che hanno un indice Rt puntuale maggiore di 1 di cui una, la Basilicata, che ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3 (zona rossa). Delle altre nove, cinque hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2 (zona arancione). Le altre hanno un indice di trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno. Secondo i dati contenuti nell’ultimo report dell’Istituto superiore di Sanità e Ministero della Salute, leche potrebbero diventare arancioni sono Marche, Piemonte e Lombardia, mentre la Basilicata potrebbe ritrovarsi ben presto in zona rossa. “Si conferma per la quarta settimana consecutiva – si legge nel monitoraggio settimanale – un peggioramento nel livello generale del rischio. Aumenta il numero di ...

