“Licenziare gli operatori sanitari che non si vogliono vaccinare? Sì”: la risposta inflessibile di Lopalco | VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Licenziare un operatore sanitario che non si vaccina? Si. Ci sono tanti bei mestieri, se non voglio vaccinarmi vado a fare il verduraio o il meccanico”: l’epidemiologo e assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco ieri a Piazzapulita ha spiegato chiaramente cosa ne pensa, dopo la legge regionale che inibisce l’accesso ai reparti degli istituti di cura agli operatori sanitari se non vaccinati. In pratica un provvedimento che obbliga alla vaccinazione, visto che come ha spiegato Lopalco ” è difficile trovare un luogo dove un operatore sanitario non vaccinato contro il COVID non faccia danni”. Non si possono Licenziare, continua l’epidemiologo ma “almeno con questa legge noi in Puglia potremmo allontanare quei lavoratori perché non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) “un operatoreo che non si vaccina? Si. Ci sono tanti bei mestieri, se non voglio vaccinarmi vado a fare il verduraio o il meccanico”: l’epidemiologo e assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigiieri a Piazzapulita ha spiegato chiaramente cosa ne pensa, dopo la legge regionale che inibisce l’accesso ai reparti degli istituti di cura aglise non vaccinati. In pratica un provvedimento che obbliga alla vaccinazione, visto che come ha spiegato” è difficile trovare un luogo dove un operatoreo non vaccinato contro il COVID non faccia danni”. Non si possono, continua l’epidemiologo ma “almeno con questa legge noi in Puglia potremmo allontanare quei lavoratori perché non ...

OlderGf : Se gli operatori sanitari non vogliono vaccinarsi è giusto licenziarli #vaccine

