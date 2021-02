Liberisti italiani in Campidoglio: “Non al rinvio delle elezioni” (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – “Oggi siamo qui perché siamo di fronte a un probabile rinvio delle elezioni amministrative. È un problema che non riguarda soltanto Roma ma anche altre importanti città che vanno a scadenza naturale, quindi non si tratta di elezioni anticipate, noi chiediamo il rispetto della legalità perché si è arrivati a scadenza“. Così, in piazza del Campidoglio, Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma per i Liberisti italiani, durante un sit-in organizzato contro l’ipotesi di rinvio delle elezioni amministrative. I Liberisti hanno portato in piazza diversi cartelli, su alcuni si legge: ‘No al rinvio delle elezioni amministrative’, ‘Fuori la politica dalla gestione dei servizi’, ‘Stop Atac, stop Ama, gare pubbliche’, Meno tasse, meno burocrazià, ‘zero Tari’. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – “Oggi siamo qui perché siamo di fronte a un probabile rinvio delle elezioni amministrative. È un problema che non riguarda soltanto Roma ma anche altre importanti città che vanno a scadenza naturale, quindi non si tratta di elezioni anticipate, noi chiediamo il rispetto della legalità perché si è arrivati a scadenza“. Così, in piazza del Campidoglio, Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma per i Liberisti italiani, durante un sit-in organizzato contro l’ipotesi di rinvio delle elezioni amministrative. I Liberisti hanno portato in piazza diversi cartelli, su alcuni si legge: ‘No al rinvio delle elezioni amministrative’, ‘Fuori la politica dalla gestione dei servizi’, ‘Stop Atac, stop Ama, gare pubbliche’, Meno tasse, meno burocrazià, ‘zero Tari’.

tusciatimes : Roma. Sit-in liberisti italiani in Campidoglio: no a rinvio elezioni - Cappellin_R : @faiello1965 @depelizard @micheleboldrin @liberioltre - jjterza73 : @CremaschiG @potere_alpopolo Il Governo dei Migliori...aspetto i liberisti italiani che tessono le lodi dei sottosegretari - Toni_Borlini : Su Fb vedo che ormai tanta gente 'desinistra' attacca il carrozzone Alitalia come i più classici liberisti. È anche… - red___1312 : @IstLiberale L’umanità si stà estinguendo grazie alle politiche economiche scellerate( capitalismo). Liberisti ital… -