L’ex coach Usa John Geddert morto suicida | era accusato di 24 casi di abusi su giovani ginnaste e per traffico di esseri umani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Si è ucciso all’età di 63 anni, exdella squadra di ginnastica femminile olimpica degli Usa nel 2012, che nel pomeriggio di oggi (26 febbraio) avrebbe dovuto presentarsi in giudizio per l’accusa di 24sue perdidal 2008 al 2018. Il suo corpo è stato trovato in un’area di sosta. A riferirlo è la procuratrice generale del Michigan Dana Nessel, che in una nota scrive “Questa è una tragica fine di una tragica storia per tutte le persone coinvolte”.eraproprietario del Twistars Gymnastics Club del Michigan, uno dei luoghi in cui anchemedico di ginnastica, Larry Nassar, aveva confessato di aver abusato ...