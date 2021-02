Lewandowski premiato dalla UEFA | è il calciatore della settimana in Champions League – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Laha deciso di premiare Robertcome miglior giocatoreinLa prestazione di Robertè stata la solita anche contro la Lazio: il centravanti del Bayern Monaco ha sbloccato la gara sull’errore di Musacchio scalando la classifica dei migliori marcatori in. Il polacco supera Raul e si porta a quota 72, staccando Raul. La, anche per questo, lo hacon il riconoscimento quale migliorin. ? Roberttakes Player of the Week after becoming ...