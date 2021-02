L’esempio della Galizia: multe fino a 600mila euro a chi non si vaccina senza motivo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella regione spagnola della Galizia è stata approvata una riforma che prevede la possibilità di multe, a partire da mille euro per arrivare a un massimo di 600mila, per i cittadini che, senza valido motivo, hanno rifiutato il vaccino COVID. Ma l’opposizione contesta il provvedimento che aggiorna la normativa sanitaria regionale della comunità autonoma della Spagna. Le sanzioni prevedono tre livelli: lieve, grave e molto grave in base “al rischio o danno che causa per la salute della popolazione”. Ma la definizione di valido motivo secondo i partiti di opposizione rimane vaga e la norma verrà rigettata dai tribunali perchè “vulnera i diritti fondamentali, contraddice le norme nazionali e favorisce ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella regione spagnolaè stata approvata una riforma che prevede la possibilità di, a partire da milleper arrivare a un massimo di, per i cittadini che,valido, hanno rifiutato il vaccino COVID. Ma l’opposizione contesta il provvedimento che aggiorna la normativa sanitaria regionalecomunità autonomaSpagna. Le sanzioni prevedono tre livelli: lieve, grave e molto grave in base “al rischio o danno che causa per la salutepopolazione”. Ma la definizione di validosecondo i partiti di opposizione rimane vaga e la norma verrà rigettata dai tribunali perchè “vulnera i diritti fondamentali, contraddice le norme nazionali e favorisce ...

