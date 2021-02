Leonardo Ghini, figlio di Massimo ha contratto il Covid in forma grave: ecco come sta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Leonardo Ghini è figlio d’arte e sta seguendo le orme di papà Massimo. Negli ultimi giorni l’annuncio riguardo il Covid-19 che l’ha colpito in forma grave Leonardo Ghini (Instagram)Figli d’arte che inseguono le orme dei genitori, dal cinema al mondo della televisione sono tanti i ragazzi che provano a cimentarsi sui binari intrapresi precedentemente da padri e madri. E cosi ci si riscopre anche con grandi doti, quelle che emergono sia grazie al talento ma anche con lo studio, che sempre serve quando si parla di recitazione ma anche mondo della cultura in generale. Leonardo Ghini è uno di quei ragazzi che sta seguendo, come detto, quanto fatto da papà nel corso della ... Leggi su kronic (Di venerdì 26 febbraio 2021)d’arte e sta seguendo le orme di papà. Negli ultimi giorni l’annuncio riguardo il-19 che l’ha colpito in(Instagram)Figli d’arte che inseguono le orme dei genitori, dal cinema al mondo della televisione sono tanti i ragazzi che provano a cimentarsi sui binari intrapresi precedentemente da padri e madri. E cosi ci si riscopre anche con grandi doti, quelle che emergono sia grazie al talento ma anche con lo studio, che sempre serve quando si parla di recitazione ma anche mondo della cultura in generale.è uno di quei ragazzi che sta seguendo,detto, quanto fatto da papà nel corso della ...

DonnaGlamour : Massimo Ghini: “Mio figlio di 25 anni in ospedale per Covid-19” - cronaca_news : Massimo Ghini: “Mio figlio Leonardo in ospedale per il Covid a 25 anni. Se l’è preso in casa di amici”… -