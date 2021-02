Leonardo Drs verso la quotazione. Ecco gli obiettivi dell’operazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Creare valore per gli azionisti e consolidare i conti. È questo l’obiettivo della quotazione parziale di Leonardo Drs, la controllata americana della One Company italiana guidata da Alessandro Profumo, che ieri ha portato il tema sul tavolo del consiglio di amministrazione presieduto da Luciano Carta. Oggi si è arrivata l’ufficialità, con una prima tabella di marcia verso il ritorno sul NYSE, da perfezionare entro la fine di marzo. La scorsa settimana, su richiesta della Consob a seguito dell’andamento del titolo mosso dalle indiscrezioni di stampa, piazza Monte Grappa aveva reso nota la valutazione della “possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo Drs in un’ottica di creazione di valore per i propri azionisti”. Ribadiva poi quanto già comunicato a novembre: “Nessuna decisione formale in ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Creare valore per gli azionisti e consolidare i conti. È questo l’obiettivo dellaparziale diDrs, la controllata americana della One Company italiana guidata da Alessandro Profumo, che ieri ha portato il tema sul tavolo del consiglio di amministrazione presieduto da Luciano Carta. Oggi si è arrivata l’ufficialità, con una prima tabella di marciail ritorno sul NYSE, da perfezionare entro la fine di marzo. La scorsa settimana, su richiesta della Consob a seguito dell’andamento del titolo mosso dalle indiscrezioni di stampa, piazza Monte Grappa aveva reso nota la valutazione della “possibilità di procedere alladiDrs in un’ottica di creazione di valore per i propri azionisti”. Ribadiva poi quanto già comunicato a novembre: “Nessuna decisione formale in ...

