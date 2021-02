Lentini (Siracusa) – Arrestato 41enne per lesioni e violenze famigliari (Di venerdì 26 febbraio 2021) Un 41enne di Lentini è stato Arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce aggravate e violenza sessuale ai danni della coniuge 37enne, e di maltrattamenti, lesioni e minacce aggravate nei confronti dei due figli minori. Nel corso della serata di ieri, agenti del Commissariato di P.S. di Lentini hanno Arrestato un lentinese di 41 anni, in esecuzione Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Undiè statodalla polizia per maltrattamenti in famiglia,, minacce aggravate e violenza sessuale ai danni della coniuge 37enne, e di maltrattamenti,e minacce aggravate nei confronti dei due figli minori. Nel corso della serata di ieri, agenti del Commissariato di P.S. dihannoun lentinese di 41 anni, in esecuzione

AgataSicily : RT @GDS_it: Violentata dal marito lo denuncia anche per #maltrattamenti ai figli: arrestato 41enne a #Lentini - CodiceQ : RT @GDS_it: Violentata dal marito lo denuncia anche per #maltrattamenti ai figli: arrestato 41enne a #Lentini - GDS_it : Violentata dal marito lo denuncia anche per #maltrattamenti ai figli: arrestato 41enne a #Lentini… - NuovoSud : Violenza alla moglie e botte ai figli, lei lo denuncia: arrestato a Lentini - il_siracusano : #Lentini, minacce e violenze su moglie e ... - #Cronaca #Tribunale_Di_Siracusa #Violenza_Domestica -… -