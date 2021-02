L’Emilia-Romagna perde l’alfiere delle battaglie sociali: morto Bruno Pizzica (Di venerdì 26 febbraio 2021) BOLOGNA – È morto ieri sera, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, il segretario dello Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna Bruno Pizzica: era stato ricoverato a fine dicembre dopo aver contratto il Covid e le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate nelle ultime settimane. È un lutto molto forte per il sindacato. Pizzica, lo ricorda il sindacato dei pensionati, “è stato uno dei dirigenti più autorevoli e popolari della Cgil dell’Emilia-Romagna”. Da segretario dello Spi bolognese e poi di quello regionale “ha operato per la tutela delle persone anziane e fragili confrontandosi con presidenti di Regione, sindaci, amministratori locali, mondo dell’associazionismo, interloquendo spesso con personalità della politica e della cultura bolognesi e nazionali”. Lascia dunque nel sindacato “un grandissimo vuoto ma anche la consapevolezza che in qualche modo sarà sempre al nostro fianco nelle battaglie a difesa dei più deboli”, sottolinea la segreteria regionale dello Spi dicendo che “tutto il sindacato si stringe attorno alla moglie, la nostra compagna Antonella Raspadori, e alla figlia Sara”. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) BOLOGNA – È morto ieri sera, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, il segretario dello Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna Bruno Pizzica: era stato ricoverato a fine dicembre dopo aver contratto il Covid e le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate nelle ultime settimane. È un lutto molto forte per il sindacato. Pizzica, lo ricorda il sindacato dei pensionati, “è stato uno dei dirigenti più autorevoli e popolari della Cgil dell’Emilia-Romagna”. Da segretario dello Spi bolognese e poi di quello regionale “ha operato per la tutela delle persone anziane e fragili confrontandosi con presidenti di Regione, sindaci, amministratori locali, mondo dell’associazionismo, interloquendo spesso con personalità della politica e della cultura bolognesi e nazionali”. Lascia dunque nel sindacato “un grandissimo vuoto ma anche la consapevolezza che in qualche modo sarà sempre al nostro fianco nelle battaglie a difesa dei più deboli”, sottolinea la segreteria regionale dello Spi dicendo che “tutto il sindacato si stringe attorno alla moglie, la nostra compagna Antonella Raspadori, e alla figlia Sara”.

