Lega, il commercialista Scillieri patteggia 3 anni e 4 mesi per peculato e turbativa d'asta

Tre anni e quattro mesi. È la pena patteggiata da Michele Scillieri, uno dei commercialisti di fiducia della Lega arrestati nell'inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission. Il professionistà risarcirà 83mila euro. Ad accogliere l'istanza è stato il gip Lidia Castellucci che ha ratificato anche la richiesta di patteggiare 2 anni e 1 mese e 30mila euro avanzata da Fabio Barbarossa, cognato del professionista e accusato di essere un suo prestanome. Entrambi sono ai domiciliari e rispondono di peculato e turbativa d'asta. Sono stati invece prosciolti dai reati fiscali. Scillieri è il commercialista presso il cui studio era stata fissata la prima sede della Lega

