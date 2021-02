Lega: consiglio straordinario su commercio ambulante sarà in presenza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “Siamo riusciti ad ottenere che il consiglio comunale straordinario sulle concessioni sia in presenza nell’Aula Giulio Cesare e in ossequio alle norme anti covid, e’ una scelta doverosa dato il tema sensibile e di rispetto verso le migliaia di operatori e delle loro famiglie. È una vergogna quello che sta accadendo, non ci fermeremo finche’ non avremo risposte concrete.” “Pretendiamo il rispetto della Legge sulle concessioni, per questo presentiamo il conto alla Raggi, il suo dietrofront e’ uno schiaffo alla fiducia che i cittadini ripongono nelle Pubbliche Amministrazioni”. Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi capogruppo Lega in assemblea Capitolina e Davide Bordoni Consigliere e Segretario d’Aula. Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “Siamo riusciti ad ottenere che ilcomunalesulle concessioni sia innell’Aula Giulio Cesare e in ossequio alle norme anti covid, e’ una scelta doverosa dato il tema sensibile e di rispetto verso le migliaia di operatori e delle loro famiglie. È una vergogna quello che sta accadendo, non ci fermeremo finche’ non avremo risposte concrete.” “Pretendiamo il rispetto della Legge sulle concessioni, per questo presentiamo il conto alla Raggi, il suo dietrofront e’ uno schiaffo alla fiducia che i cittadini ripongono nelle Pubbliche Amministrazioni”. Lo dichiarano in una nota, Maurizio Politi capogruppoin assemblea Capitolina e Davide Bordoni Consigliere e Segretario d’Aula.

DarioNardella : Un peccato che la Lega abbia deciso di disertare il Consiglio Comunale di domani con @bartolopietro1. Avrebbero pot… - Mela09061860 : Borghi: la Lega è CONTRARIA all'obbligo vaccinale. In Consiglio d'Europa, in occasione del voto sull'obbligatoriet… - newsvda : Consiglio Valle: Lega Vallée d’Aoste e Pour l’Autonomie si ritirano sull’Aventino - AostaNews24 : Lega e Pour l'Autonomie 'L'attuale maggioranza vive alla giornata' - Stop alla presentazione di iniziative in Consi… - LivornoPress : La denuncia della Lega Ippodromo: '6000 metri quadri di cemento, stalle demolite e consiglio comunale all'oscuro' -