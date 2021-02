“Le starò vicino se verrà”: Andrea Zenga lascia la porta aperta a Rosalinda e fa definitivamente pace con il padre (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ stato l’ultimo eliminato di questa edizione fiume del GF Vip (che si avvicina alla conclusione). Sconfitto al televoto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando, il figlio di Walter Zenga ha dovuto abbandonare la casa – nella quale si trovava da ormai quasi 70 giorni. E nel day after, ospite di Casa Chi, ha raccontato della sua esperienza e del suo ritorno alla vita vera: “Fuori ho trovato un affetto incredibile, mi stanno inondando di messaggi bellissimi e non me lo aspettavo, è una cosa davvero incredibile”. Quindi, su Rosalinda – con cui ha avuto un flirt che ha catalizzato nelle ultime settimane l’interesse dei gossippari appassionato al GF: “Ho vissuto da dicembre nella casa e da quando c’ero io Rosalinda è sempre stata se stessa, senza scheletri nell’armadio e mi baso su quello che ho vissuto e provato, ma ho ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 26 febbraio 2021) E’ stato l’ultimo eliminato di questa edizione fiume del GF Vip (che si avvicina alla conclusione). Sconfitto al televoto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando, il figlio di Walterha dovuto abbandonare la casa – nella quale si trovava da ormai quasi 70 giorni. E nel day after, ospite di Casa Chi, ha raccontato della sua esperienza e del suo ritorno alla vita vera: “Fuori ho trovato un affetto incredibile, mi stanno inondando di messaggi bellissimi e non me lo aspettavo, è una cosa davvero incredibile”. Quindi, su– con cui ha avuto un flirt che ha catalizzato nelle ultime settimane l’interesse dei gossippari appassionato al GF: “Ho vissuto da dicembre nella casa e da quando c’ero ioè sempre stata se stessa, senza scheletri nell’armadio e mi baso su quello che ho vissuto e provato, ma ho ...

BellaCi_2 : @beyourwestcoast Sentire bene! Non mollare!! Io ti starò vicino e poi tutto passerà!!?? Tu vai avanti, SEMPRE!!???? - NullOthersider : @Atrebor78 @laura_lavespa ?? mi carico sempre di tutte le cavolate del mondo. Figurati quelle che mi toccano da vici… - TottaWeeb : @sugawarsenpai Ti kinno ma non mi perdi a me stronzx, ci starò sempre vicino a te sfortunatamente - alessia_smile6 : non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro, però quando serve starò vicino a te. non posso evitarti di p… - alexrussof : @mushuquellovero ti starò vicino sempre l’ho promesso e manterrò la promessa -

Ultime Notizie dalla rete : starò vicino 'Immenso uomo!'. Walter Zenga, il commovente gesto per Andrea dopo l'eliminazione dal GF Vip. ... 'Nella casa è tutto ovattato e le conseguenze di quello che fai le paghi fuori, ma credo che Rosalinda abbia preso una decisione importante e io le starò vicino se vorrà, partiamo da una buona base ...

GFVip, Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e le notti hot sotto le coperte: "Andare oltre mi sembrava eccessivo..." Credo però che Rosalinda abbia preso una decisione importante e io le starò vicino se vorrà. Partiamo da una buona base e spero di costruire qualcosa, é una cosa che deve nascere perché come coppia ...

Vietnam: un sorprendente viaggio molto goloso con Asiatica Travel - Reportage di viaggio di Travel Quotidiano Travel Quotidiano ... 'Nella casa è tutto ovattato e le conseguenze di quello che fai le paghi fuori, ma credo che Rosalinda abbia preso una decisione importante e io lese vorrà, partiamo da una buona base ...Credo però che Rosalinda abbia preso una decisione importante e io lese vorrà. Partiamo da una buona base e spero di costruire qualcosa, é una cosa che deve nascere perché come coppia ...