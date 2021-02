Le prime parole di Sampaoli all’OM: “Ho accettato senza esitazione, è un club con anima e passione” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da poche ore Jorge Sampaoli è il nuovo tecnico dell’Olympique Marsiglia, l’argentino ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Per tutta la vita mi è stato detto che l’OM è una passione. Il Marsiglia è un club del popolo, mi ci riconosco. Non siamo qui per nasconderci: giocheremo duro. Quando ho ricevuto questa proposta, ho sognato di poter fare festa in città. Nel mondo ci sono luoghi tranquilli e luoghi passionali. Questi ultimi sono quelli che voglio e ho accettato quindi senza esitazione. Questo club ha un’anima, ecco perché siamo qui. Siamo pronti”. Foto: tn.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da poche ore Jorgeè il nuovo tecnico dell’Olympique Marsiglia, l’argentino ha parlato così ai canali ufficiali del: “Per tutta la vita mi è stato detto che l’OM è una. Il Marsiglia è undel popolo, mi ci riconosco. Non siamo qui per nasconderci: giocheremo duro. Quando ho ricevuto questa proposta, ho sognato di poter fare festa in città. Nel mondo ci sono luoghi tranquilli e luoghi passionali. Questi ultimi sono quelli che voglio e hoquindi. Questoha un’, ecco perché siamo qui. Siamo pronti”. Foto: tn.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

