Le notizie del giorno | Juventus in rosso Il Citomegalovirus di Morata | ansia Inter per Suning

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. E’ un momento nero per il portiere Alisson Becker. Nella tarda serata di mercoledì, in Brasile, è stato trovato senza vita il corpo di suo padre, José Agostinho Becker, nei pressi di una diga. La notizia è stata riportata da ‘O Globo’ e le conferme sono arrivate dalle autorità locali di Lavras do Sul, comune dello Stato del Rio Grande do Sul. Il 57enne era sparito da qualche ora ed i familiari avevano lanciato l’allarme. Dopo qualche ora è stato ritrovato il corpo dell’uomo. La figura di José Agostinho Becker è stata fondamentale per i successi del portiere ex Roma. Sono in corso delle indagini per provare a fare luce sull’accaduto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il Citomegalovirus è il problema che ha colpito l’attaccante dellaAlvaro ...