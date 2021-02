Le manine del governo Draghi, spunta comma su istituto medicina dello sport che passa a Malagò (Di venerdì 26 febbraio 2021) Anche il governo Draghi ha le sue manine, evidentemente. Nel consiglio dei ministri sta per cominciare, nel decreto sul lavoro sportivo è improvvisamente spuntato un comma sull’istituto di medicina dello sport che passa da sport&Salute al Coni di Malagò. comma che non era stato inserito nemmeno del decreto che ha consentito l’armistizio con il Cio. Quindi si tratta di un’aggiunta del tutto gratuita, che può essere considerata l’ultimo favore degli uffici di Spadafora a Malagò. Nel testo di ieri sera non c’era, è improvvisamente comparso stamattina. Vedremo se il comma resisterà in Consiglio dei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Anche ilha le sue, evidentemente. Nel consiglio dei ministri sta per cominciare, nel decreto sul lavoroivo è improvvisamenteto unsull’dicheda&Salute al Coni diche non era stato inserito nemmeno del decreto che ha consentito l’armistizio con il Cio. Quindi si tratta di un’aggiunta del tutto gratuita, che può essere considerata l’ultimo favore degli uffici di Spadafora a. Nel testo di ieri sera non c’era, è improvvisamente comparso stamattina. Vedremo se ilresisterà in Consiglio dei ...

sidewayseye : RT @napolista: Le manine del governo Draghi, spunta comma su istituto medicina dello sport che passa a Malagò Nell'apparentemente innocuo… - maxgallico : RT @napolista: Le manine del governo Draghi, spunta comma su istituto medicina dello sport che passa a Malagò Nell'apparentemente innocuo… - napolista : Le manine del governo Draghi, spunta comma su istituto medicina dello sport che passa a Malagò Nell'apparentemente…

