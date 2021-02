Le figuracce dei politici. I veri campioni sono i Cinquestelle: i loro strafalcioni sono da record (Di venerdì 26 febbraio 2021) strafalcioni e gaffe dei sottosegretari. «Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto». Ha fatto scalpore la citazione, riportata sul profilo del sottosegretario leghista all’Istruzione Rossano Sasso. Per il sottosegretario la frase doveva appartenere a Dante Alighieri. In realtà era stata pronunciata da un Dante apparso su un albo di Topolino, risalente a più di settant’anni fa. Ma i veri campioni di figuracce e giravolte sono i Cinquestelle. Le figuracce dei Cinquestelle Ecco alcuni esempi lampanti. Partiamo con Manlio Di Stefano, riconfermato sottosegretario agli Esteri. Ma solo venti giorni fa definiva il governo Draghi «macelleria sociale». Ora fa parte di questo esecutivo. Per la precisione il pentastellato se ne usciva così: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021)e gaffe dei sottosegretari. «Chi si ferma è perduto, mille anni ogni minuto». Ha fatto scalpore la citazione, riportata sul profilo del sottosegretario leghista all’Istruzione Rossano Sasso. Per il sottosegretario la frase doveva appartenere a Dante Alighieri. In realtà era stata pronunciata da un Dante apparso su un albo di Topolino, risalente a più di settant’anni fa. Ma idie giravolte. LedeiEcco alcuni esempi lampanti. Partiamo con Manlio Di Stefano, riconfermato sottosegretario agli Esteri. Ma solo venti giorni fa definiva il governo Draghi «macelleria sociale». Ora fa parte di questo esecutivo. Per la precisione il pentastellato se ne usciva così: ...

