Le famiglie si oppongono alla storia d’amore dei figli | lite a martellate in strada | 3 arresti

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lesidei. I fatti sono avvenuti lunedì 22 febbraio, per, nel centro storico di Gravina in Puglia. I quattro protagonisti, i due papà 46enni, il ragazzo 19enne coinvolto nella relazione e la sorella 22enne della fidanzata di lui, se le sono date di santa ragione (la ragazza si è fratturata un dito). Sono finiti tutti ai domiciliari. Una rissa in pieno giorno a Gravina di Puglia ha costretto all’intervento dei Carabinieri per sedare gli animi di almeno quattro persone del luogo. Stando a quanto ricostruito, il litigio sarebbe stato innescato da unatutt’altro che benaccetta dai familiari dei protagonisti. I rispettivi genitori infatti si opponevano...

... dalla controparte, il padre e la rispettiva figlia che si erano dati appuntamento per delineare i contorni di una relazione sentimentale osteggiata dalle famiglie e che aveva come protagonisti il ...