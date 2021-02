Le creazioni della pastry chef Maria De Vito, è di Giugliano l’astro nascente del food campano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giugliano. Si parla spesso di eccellenze. E sempre più negli ultimi anni, il mondo del food campano, tra cucina e pasticceria, ha sfornato, passateci la gustosa similitudine, tanti astri nascenti. La qualità e lo studio approfondito della materia sono tra le prerogative di Maria De Vito. La 36enne nata e cresciuta a Giugliano, dopo essersi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021). Si parla spesso di eccellenze. E sempre più negli ultimi anni, il mondo del, tra cucina e pasticceria, ha sfornato, passateci la gustosa similitudine, tanti astri nascenti. La qualità e lo studio approfonditomateria sono tra le prerogative diDe. La 36enne nata e cresciuta a, dopo essersi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

SeccatoreRenata : Ultime creazioni in resina Dopo avervi raccontato della molla che ha innescato in me la RESINA MANIA, voglio condi… - museovetro : RT @LuigiBrugnaro: Il #24febbraio 1931 nacque a #Murano lo scultore Luciano Vistosi. La raffinatezza della sua tecnica, l’amore per il vet… - VersionEnterta1 : RT @lorepizzilore: PIERO DELLA FRANCESCA (2000) Copyright Minerva Pictures / Tecnofilm-Due Una Esclusività: @MinervaPictures - Via del Circ… - Spriz75215150 : RT @vogue_italia: In attesa della collezione con H&M ecco la magia delle nuove creazioni di Simone Rocha ?? ?? - prismatic_power : RT @vogue_italia: In attesa della collezione con H&M ecco la magia delle nuove creazioni di Simone Rocha ?? ?? -