Le conferenze stampa di Bologna – Lazio

Bologna – Lazio è alle porte. La partita fra i rossoblu e i biancocelesti si giocherà domani sabato 27 febbraio alle ore 18.00 allo stadio Dall'Ara. Entrambe le squadre sono alla ricerca della vittoria e dei conseguenti punti. Durante le conferenze stampa, Mihajlovic e Inzaghi hanno presentato il match.

Verso Bologna – Lazio: i precedenti

Le conferenze stampa, Mihajlovic: "Lazio? Dobbiamo imporci"

Sinisa Mihajlovic alla vigilia di Bologna – Lazio ha detto: "Ognuno farà la propria partita, noi non cambieremo la nostra mentalità e non penso neanche loro. Sarà una partita aperta, vediamo che succede. All'andata abbiamo perso con più possesso palla nella loro metà campo, abbiamo tirato più di ..."

