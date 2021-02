Le borse europee continuano la seduta in negativo (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre borse di Eurolandia. Continua la fase di rotazione dei mercati, con le vendite sui titoli tecnologici e gli aumenti dei tassi di rendimento delle obbligazioni, a partire da quelle statunitensi. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%. seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,49%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 62,24 dollari per barile, con un ribasso del 2,03%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%. Tra gli indici di Eurolandia pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,50%, calo deciso per Londra, che segna un -1,44%, e sotto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altredi Eurolandia. Continua la fase di rotazione dei mercati, con le vendite sui titoli tecnologici e gli aumenti dei tassi di rendimento delle obbligazioni, a partire da quelle statunitensi. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua lacon un leggero calo dello 0,51%.in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,49%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 62,24 dollari per barile, con un ribasso del 2,03%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%. Tra gli indici di Eurolandia pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,50%, calo deciso per Londra, che segna un -1,44%, e sotto ...

Ultime Notizie dalla rete : borse europee Borsa: Europa ancora in calo attende Wall Street Le Borse europee proseguono in calo, in vista dell'avvio di Wall Street dove i futures sono contrastati. Sui listini del Vecchio continente pesa l'energia con il prezzo del petrolio in calo dell'1,8% a ...

Borsa: Piazza Affari vicina ai minimi a meta' seduta, giu' Saipem Borse europee in rosso a meta' seduta: gli indici si riportano vicino ai minimi del durante mentre l'attenzione degli investitori resta concentrata sul sell off dei titoli di Stato che ieri ha scosso ...

La fuga dai titoli di Stato pesa sulle Borse europee. Spread sale in area 105 Il Sole 24 ORE Pesanti ribassi per le Borse europee (Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. I listini sono crollati di nuovo dopo un parziale recupero a mattina mattina. Session ...

Borsa: Europa alla finestra, Milano (-0,54%) tira il fiato dopo rally (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 feb - Seduta fiacca per le Borse europee (Parigi +0,10%, Francoforte -0,34%, Londra poco sopra la parita'), che si prendono una pausa dopo l'accelerata ...

