Le aziende farmaceutiche ci hanno fregato: ora lo ammette anche Gentiloni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Contratti onerosissimi, con clausole che rendono pressoché impossibile far scattare penali in caso di ritardi nelle distribuzioni o mancato rispetto degli accordi entro i tempi stabiliti. Un affare sicuro per Big Pharma, che con l’emergenza Covid-19 ha visto aumentare vertiginosamente il proprio volume di affari. Molto meno per i singoli Stati, costretti a sborsare cifre monstre per poi avviare piani di vaccinazione stentata. Ora, ecco arrivare addirittura l’ammissione del Commissario Ue agli Affari Economici Paolo Gentiloni. Che sostanzialmente ha chiarito: “Ci hanno fregati”. “Certamente c’è un problema legato alla capacità produttiva di questi vaccini. È molto difficile produrre nelle quantità che erano state promesse e noi dobbiamo esigere che queste case farmaceutiche rispettino gli obiettivi che avevano promesso” ha infatti ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 26 febbraio 2021) Contratti onerosissimi, con clausole che rendono pressoché impossibile far scattare penali in caso di ritardi nelle distribuzioni o mancato rispetto degli accordi entro i tempi stabiliti. Un affare sicuro per Big Pharma, che con l’emergenza Covid-19 ha visto aumentare vertiginosamente il proprio volume di affari. Molto meno per i singoli Stati, costretti a sborsare cifre monstre per poi avviare piani di vaccinazione stentata. Ora, ecco arrivare addirittura l’ammissione del Commissario Ue agli Affari Economici Paolo. Che sostanzialmente ha chiarito: “Cifregati”. “Certamente c’è un problema legato alla capacità produttiva di questi vaccini. È molto difficile produrre nelle quantità che erano state promesse e noi dobbiamo esigere che queste caserispettino gli obiettivi che avevano promesso” ha infatti ...

matteosalvinimi : #Salvini: In Italia qualcuno ha sbagliato perché i vaccini non stanno arrivando. Oggi ministro Giorgetti (Lega) ha… - LegaSalvini : #SALVINI: 'GIORGETTI CONVOCA AZIENDE FARMACEUTICHE PER PRODURRE VACCINI' - ANTROMAN1952 : RT @MSF_ITALIA: Non possiamo permettere alle aziende farmaceutiche di perseguire unicamente i propri profitti. La pandemia di Covid-19 non… - AntonellaBetty : RT @MSF_ITALIA: Non possiamo permettere alle aziende farmaceutiche di perseguire unicamente i propri profitti. La pandemia di Covid-19 non… - Sbisolo : RT @MSF_ITALIA: Non possiamo permettere alle aziende farmaceutiche di perseguire unicamente i propri profitti. La pandemia di Covid-19 non… -

Ultime Notizie dalla rete : aziende farmaceutiche Vaccini, la grande corsa ai bioreattori. Se si ordinasse oggi, disponibilità a dicembre Né va meglio per quanto riguarda i materiali necessari a far funzionare questi enormi contenitori di acciaio, usati da biotech e aziende farmaceutiche per incubare e far proliferare le cellule. I ...

Tutte le magagne dell'Europa sui vaccini ... guidata da Ursula Von der Leyen, ha stipulato i contratti con le maggiori società farmaceutiche ... In entrambi i contratti si fa riferimento alla catena delle aziende subappaltatrici di Astrazeneca, ...

Consiglio Ue: accelerare vaccini e pressing su aziende farmaceutiche TG La7 Vaccini, la grande corsa ai bioreattori. Se si ordinasse oggi, disponibilità a dicembre usati da biotech e aziende farmaceutiche per incubare e far proliferare le cellule. I bioreattori della multinazionale Gsk, a Rosia vicino a Siena, contengono batteri che producono proteine da usare ...

In arrivo nel weekend 26400 dosi di Astrazeneca: riaprono le prenotazioni Su prenotavaccino.sanita.toscana.it possono richiederlo le persone delle categorie coinvolte, di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 ...

Né va meglio per quanto riguarda i materiali necessari a far funzionare questi enormi contenitori di acciaio, usati da biotech eper incubare e far proliferare le cellule. I ...... guidata da Ursula Von der Leyen, ha stipulato i contratti con le maggiori società... In entrambi i contratti si fa riferimento alla catena dellesubappaltatrici di Astrazeneca, ...usati da biotech e aziende farmaceutiche per incubare e far proliferare le cellule. I bioreattori della multinazionale Gsk, a Rosia vicino a Siena, contengono batteri che producono proteine da usare ...Su prenotavaccino.sanita.toscana.it possono richiederlo le persone delle categorie coinvolte, di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 ...