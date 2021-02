Le aperture dei giornali spagnoli: “Granada grandioso” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Marca ha dedicato la sua prima pagina di oggi all’impresa del Granada, titolando “grandioso”, gli Andalusi hanno passato i sedicesimi di Europa League grazie alla sconfitta per 2-1 del Maradona. Una prova eroica degli spagnoli che subiscono la spinta del Napoli, ma riescono a qualificarsi grazie al gol di Montoro che risulta decisivo. As invece dedica solo il taglio basso e scrive “Il Granada è agli ottavi”, il gol di Montoro condanna il Napoli. Foto: Marca 26 Febbraio 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Marca ha dedicato la sua prima pagina di oggi all’impresa del, titolando “”, gli Andalusi hanno passato i sedicesimi di Europa League grazie alla sconfitta per 2-1 del Maradona. Una prova eroica degliche subiscono la spinta del Napoli, ma riescono a qualificarsi grazie al gol di Montoro che risulta decisivo. As invece dedica solo il taglio basso e scrive “Ilè agli ottavi”, il gol di Montoro condanna il Napoli. Foto: Marca 26 Febbraio 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : aperture dei Coldiretti, apertura nei week end salva l'80% dei ristoranti ...5 miliardi nell'ultimo anno", scrive l'associazione dei coltivatori in un comunicato ufficiale. Un ... con l'avanzare della campagna di vaccinazione, siano consentite le aperture serali anche per ...

Covid, Viola: 'Presto per dire terza ondata ma no aperture' Ciò nonostante, 'visto la situazione che c'è, l'aumento dei contagi e le situazioni critiche in diverse province, non è assolutamente il momento di parlare di aperture. Anzi bisogna, dove necessario, ...

Tag "David Zisser" Passaporti vaccinali entro 3 mesi per i cittadini Ue: è questo il progetto condiviso da tutto il Consiglio d’Europa e rilanciato dal cancelliere tedesco Angela Merkel nella conferenza stampa post riun ...

