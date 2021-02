Lazio e Lombardia di nuovo a rischio arancione. Oggi il cambio di colore per le regioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb – Oggi il cambio di colore per le regioni: il Piemonte in fascia arancione, il Lazio e la Lombardia in bilico, così come la Puglia, le Marche e la Basilicata, la Campania a rischio zona rossa, ma anche l’Emilia Romagna, che ha già fatto entrare Bologna in “arancione scuro”. In attesa dei dati sul monitoraggio settimanale della pandemia, l’Rt in Italia si avvia a superare 1. L’ordinanza per il cambio di colore entrerà in vigore il lunedì – in questo caso il 1° marzo – e non più la domenica, come stabilito dai ministri della Salute Roberto Speranza e per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Oggi la bozza del Dpcm: nessuna riapertura In questo quadro è in arrivo la bozza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb –ildiper le: il Piemonte in fascia, ile lain bilico, così come la Puglia, le Marche e la Basilicata, la Campania azona rossa, ma anche l’Emilia Romagna, che ha già fatto entrare Bologna in “scuro”. In attesa dei dati sul monitoraggio settimanale della pandemia, l’Rt in Italia si avvia a superare 1. L’ordinanza per ildientrerà in vigore il lunedì – in questo caso il 1° marzo – e non più la domenica, come stabilito dai ministri della Salute Roberto Speranza e per gli Affari regionali Mariastella Gelmini.la bozza del Dpcm: nessuna riapertura In questo quadro è in arrivo la bozza ...

Tg3web : Gli ultimi dati sulla pandemia confermano la tendenza generale al peggioramento della situazione epidemiologica. Do… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - BMusolino : RT @IlPrimatoN: Oggi il cambio di colore per le regioni in base al monitoraggio, ordinanze in vigore da lunedì 1 marzo. In arrivo la bozza… - IlPrimatoN : Oggi il cambio di colore per le regioni in base al monitoraggio, ordinanze in vigore da lunedì 1 marzo. In arrivo l… -