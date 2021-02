Lazio, difesa caos: Marusic l'arma in più? (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA - Rebus Lazio in difesa. C'è il Bologna, un match da non sbagliare in chiave quarto posto, utile pure per cancellare la batosta rimediata contro il Bayern Monaco. Ma in difesa è sempre emergenza: ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA - Rebusin. C'è il Bologna, un match da non sbagliare in chiave quarto posto, utile pure per cancellare la batosta rimediata contro il Bayern Monaco. Ma inè sempre emergenza: ...

