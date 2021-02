Lavoro: Zingaretti lancia petizione online, 'basta sfruttamento stage' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "basta allo sfruttamento da stage. Il Pd porta in Parlamento questo grande tema posto dai giovani democratici". Lo scrive Nicola Zingaretti su Facebook. "Nel Lazio abbiamo già migliorato, rafforzato e adeguato lo strumento del tirocinio. È una battaglia che portiamo avanti. Costruiamo nuove politiche del Lavoro per i giovani, anche su ammortizzatori sociali e, in particolar modo politiche attive, è tempo. Più di 30mila persone hanno già firmato la petizione a sostegno di questa legge. Firma anche tu!", aggiunge il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "alloda. Il Pd porta in Parlamento questo grande tema posto dai giovani democratici". Lo scrive Nicolasu Facebook. "Nel Lazio abbiamo già migliorato, rafforzato e adeguato lo strumento del tirocinio. È una battaglia che portiamo avanti. Costruiamo nuove politiche delper i giovani, anche su ammortizzatori sociali e, in particolar modo politiche attive, è tempo. Più di 30mila persone hanno già firmato laa sostegno di questa legge. Firma anche tu!", aggiunge il segretario del Pd.

