Lavoro: Renzi su rider, 'Jobs Act vergognoso? tempo ci restituisce ragione' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Il JobsAct è stato dipinto come una legge vergognosa, contro i lavoratori. La realtà ci dice il contrario: oltre un milione di posti di Lavoro e più tutele per i lavoratori come dimostrato anche ieri dall'inchiesta della procura di Milano sui rider". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. "Chi da sinistra esulta per la decisione della procura su Milano dovrebbe ricordare che i giudici sono intervenuti 'per la violazione della legge 81'. Ma la legge 81 è semplicemente il JobsAct, solo che alcuni si vergognano ad ammetterlo". "Prima o poi anche i più accaniti avversari dovranno riconoscere la verità: il JobsAct non ha tolto diritti, li ha aumentati. E il tempo ci restituisce la verità, dopo tanti insulti. Accade per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "IlAct è stato dipinto come una legge vergognosa, contro i lavoratori. La realtà ci dice il contrario: oltre un milione di posti die più tutele per i lavoratori come dimostrato anche ieri dall'inchiesta della procura di Milano sui". Lo scrive Matteosu Fb. "Chi da sinistra esulta per la decisione della procura su Milano dovrebbe ricordare che i giudici sono intervenuti 'per la violazione della legge 81'. Ma la legge 81 è semplicemente ilAct, solo che alcuni si vergognano ad ammetterlo". "Prima o poi anche i più accaniti avversari dovranno riconoscere la verità: ilAct non ha tolto diritti, li ha aumentati. E ilcila verità, dopo tanti insulti. Accade per il ...

anto5stars : RT @utini19: Conte lascia 547 decreti attuativi in sospeso - TV7Benevento : Lavoro: Renzi su rider, 'Jobs Act vergognoso? tempo ci restituisce ragione'... - Ralfmacher : RT @lucaccini_carla: L’ala renziana nel #PD è la dimostrazione che Renzi non ha ancora finito il suo lavoro di dissoluzione (rottamazione n… - lucaccini_carla : L’ala renziana nel #PD è la dimostrazione che Renzi non ha ancora finito il suo lavoro di dissoluzione (rottamazion… - mrtiaopi : @beppe_grillo ? No TAP ? No TAV ? Ilva ? Autostrade/Benetton ? Reddito di cittadinanza non è welfare da divano e pe… -