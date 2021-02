Lavoro | Renzi su rider | ‘Jobs Act vergognoso? tempo ci restituisce ragione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Il JobsAct è stato dipinto come una legge vergognosa, contro i lavoratori. La realtà ci dice il contrario: oltre un milione di posti die più tutele per i lavoratori come dimostrato anche ieri dall’inchiesta della procura di Milano sui”. Lo scrive Matteosu Fb. “Chi da sinistra esulta per la decisione della procura su Milano dovrebbe ricordare che i giudici sono intervenuti ‘per la violazione della legge 81’. Ma la legge 81 è semplicemente il JobsAct, solo che alcuni si vergognano ad ammetterlo”.“Prima o poi anche i più accaniti avversari dovranno riconoscere la verità: il JobsAct non ha tolto diritti, li ha aumentati. E ilcila verità, dopo tanti insulti. Accade per il JobsAct, è accaduto per la riforma del titolo V, accadrà per la ...