L’auto sbanda, poi l’impatto e la dinamica choc. Il corpo senza vita di Lorenzo, 24 anni, estratto tra le lamiere (Di venerdì 26 febbraio 2021) Canossa, ancora una tragedia in strada. In seguito a un grave incidente avvenuto sulla E45, Lorenzo Campanini perde la vita a soli 24 anni. Il giovane ragazzo, a bordo della sua auto, viaggiava da Ravenna verso Cesena. Lo scontro contro il camion è stato letale. Rimangono ancora da accertare le dinamiche dell’incidente che hanno spezzato la vita del 24enne reggiano. Erano circa le 16 quando la Volkswagen Golf con alla guida Lorenzo ha colpito un muricciolo laterale all’altezza del km 247 sulla E45. Dopo essersi cappottata, è stato impossibile evitare il violento impatto contro un camion, che procedeva in direzione opposta. Il giovane 24enne originario di Canossa, dov’era molto conosciuto e stimato, muore sul colpo. Alla guida del camion un autista rumeno rimasto illeso ma sotto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Canossa, ancora una tragedia in strada. In seguito a un grave incidente avvenuto sulla E45,Campanini perde laa soli 24. Il giovane ragazzo, a bordo della sua auto, viaggiava da Ravenna verso Cesena. Lo scontro contro il camion è stato letale. Rimangono ancora da accertare le dinamiche dell’incidente che hanno spezzato ladel 24enne reggiano. Erano circa le 16 quando la Volkswagen Golf con alla guidaha colpito un muricciolo laterale all’altezza del km 247 sulla E45. Dopo essersi cappottata, è stato impossibile ere il violento impatto contro un camion, che procedeva in direzione opposta. Il giovane 24enne originario di Canossa, dov’era molto conosciuto e stimato, muore sul colpo. Alla guida del camion un autista rumeno rimasto illeso ma sotto ...

lillo_letterio : @marcocappato ?????? Non mi riferivo al sol dell'avvenire, molto più semplicemente che Roma non è stata fatta in un gi… - Today_it : Sbanda e l'auto precipita nel cortile di una casa: Jessica Solari muore a 26 anni - CorriereCitta : Tragedia a Roma: si sente male e sbanda con l’auto, morto 80enne - UnioneSarda : #Sardegna - La Maddalena: sbanda con l'auto e finisce contro un'impalcatura - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: L'auto sbanda e finisce su un fianco -

Ultime Notizie dalla rete : L’auto sbanda Monte di Procida. «Mamma, se è destino morirò»: Valentina precipita con... Il Mattino