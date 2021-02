L’arte della politica e la sua missione. La riflessione di D’Ambrosio (Di venerdì 26 febbraio 2021) La politica è un’arte. Capire la politica è un’altra arte. Spiegarla è un’arte ancor più difficile. Il governo è (quasi) completo con i nuovi 39 sottosegretari (le donne sono 19), 6 viceministri, i capi di Gabinetto, i capi degli Uffici legislativi e delle segreterie tecniche, nonché i portavoce e segretari particolari. Squadra, quasi al completo, può prendere il largo o meglio può dedicarsi alL’arte di ogni dicastero, che sarà il frutto di scienza, competenza ed eticità di ognuno, presidente del Consiglio e relativo ministro in primis. Come sono stati scelti? – è una domanda quasi difficile quanto le proiezioni dell’andamento della pandemia. Qualcuno ha citato un certo “Cencelli”, non la persona ovviamente ma il metodo che porta il suo nome: una spartizione di incarichi basata su interessi politici limitati e di ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Laè un’arte. Capire laè un’altra arte. Spiegarla è un’arte ancor più difficile. Il governo è (quasi) completo con i nuovi 39 sottosegretari (le donne sono 19), 6 viceministri, i capi di Gabinetto, i capi degli Uffici legislativi e delle segreterie tecniche, nonché i portavoce e segretari particolari. Squadra, quasi al completo, può prendere il largo o meglio può dedicarsi aldi ogni dicastero, che sarà il frutto di scienza, competenza ed eticità di ognuno, presidente del Consiglio e relativo ministro in primis. Come sono stati scelti? – è una domanda quasi difficile quanto le proiezioni dell’andamentopandemia. Qualcuno ha citato un certo “Cencelli”, non la persona ovviamente ma il metodo che porta il suo nome: una spartizione di incarichi basata su interessi politici limitati e di ...

6000sardine : La nomina della #Borgonzoni ci delude. Ci aspettavamo che l’arte e la cultura fossero il faro per ricostruire il fu… - borghi_claudio : Buone notizie per gli appassionati d'arte romani... ci sarà finalmente l'apertura della casa di Giacomo Balla con m… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Edvard Munch, La danza della vita, 1899-1900, olio su tela, Oslo, Norvegia, Nasjonalga… - cronachelucane : MARCELLO MANTEGAZZA: “UNA SPECIE DI VERITÀ” - La seconda tappa di “404”, il programma per l’arte contemporanea di P… - Luigi56124612 : RT @laurascalfi: Provo vergogna per i comportamenti di docenti che insultano una studentessa perché chiede più scuola e che il calendario… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arte della Torna Kazuo Ishiguro: l’anteprima del nuovo libro su «la Lettura» la Lettura del Corriere della Sera