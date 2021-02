L’appello di Carlo Bonomi contro la politica dei veti incrociati (Di venerdì 26 febbraio 2021) Basta ai veti incrociati e alle posizioni precostituite. Bisogna sedersi tutti intorno allo stesso tavolo e trovare soluzioni concrete in poco tempo. È L’appello che lancia il presidente di Confindustria Carlo Bonomi dalle colonne di Repubblica, invitando tutti – dai partiti alle parti sociali – a smettere di dire sempre di no. «Il presidente Draghi, pur con tutte le sue qualità, non può farcela se lo lasciamo solo», dice. Quello che serve, spiega, è «la consapevolezza che i guai sono davvero seri, ma che possiamo e dobbiamo farcela. E che, per farcela, siamo chiamati tutti a cambiare. E a farlo in tempi brevi. Brevissimi». Perché è oggi – dice Bonomi – «il tempo di accelerare e rendere efficace il piano vaccinale, coinvolgendo in un unico sforzo unitario tutte le strutture e le ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Basta aie alle posizioni precostituite. Bisogna sedersi tutti intorno allo stesso tavolo e trovare soluzioni concrete in poco tempo. Èche lancia il presidente di Confindustriadalle colonne di Repubblica, invitando tutti – dai partiti alle parti sociali – a smettere di dire sempre di no. «Il presidente Draghi, pur con tutte le sue qualità, non può farcela se lo lasciamo solo», dice. Quello che serve, spiega, è «la consapevolezza che i guai sono davvero seri, ma che possiamo e dobbiamo farcela. E che, per farcela, siamo chiamati tutti a cambiare. E a farlo in tempi brevi. Brevissimi». Perché è oggi – dice– «il tempo di accelerare e rendere efficace il piano vaccinale, coinvolgendo in un unico sforzo unitario tutte le strutture e le ...

