Lady Gaga, rapiti i suoi cani: il video è scioccante (Di venerdì 26 febbraio 2021) Appena arrivata a Roma per girare il film sulla vita di Gucci, Lady Gaga ha saputo dell'aggressione a West Hollywood subita dal dog sitter e del rapimento dei suoi cani Gustav e Koji. L'uomo è stato colto di sorpresa per la strada mentre passeggiava con gli animali della cantante, ha subìto delle percosse e gli hanno anche sparato, nonostante tutto è riuscito a salvare solo uno dei bulldog francesi, Miss Asia. La notizia è stata resa nota dal sito TMZ che ha anche pubblicato il video dell'accaduto, una scena davvero scioccante se si pensa che ad essere presi di mira sono tre cani. L'uomo ha fatto di tutto per proteggere i bulldog di Lady Gaga ma dopo essere stato ferito non ha potuto più reagire. Immediatamente soccorso e portato in ...

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - Agenzia_Ansa : Lady Gaga sbarca a Roma per girare un film, mentre a Los Angeles rapiscono i suoi cani. Ferito da quattro colpi di… - xdarkdocs : Comunque Jared Leto e Lady Gaga sono a roma io non- - Sophieeeeessss : RT @lasoralalla: Ma pensate Lady Gaga se accende la tv la prossima settimana e vede la nostra popstar Orietta Berti a Sanremo -