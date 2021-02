Lady Gaga, rapiti i cani Koji e Gustav: il dog sitter è in fin di vita (Di venerdì 26 febbraio 2021) È una vicenda che ha dell’incredibile quella che ha coinvolto Ryan Fischer, il dog sitter di Lady Gaga: l’uomo, 30 anni, è in ospedale, ridotto in fin di vita da un malvivente che gli ha sparato per rapire i cani della popstar, tre bulldog francesi, Koji, Gustav e Miss Asia. I primi due sono stati portati via, Miss Asia, invece, è fuggita. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 febbraio 2021) È una vicenda che ha dell’incredibile quella che ha coinvolto Ryan Fischer, il dog sitter di Lady Gaga: l’uomo, 30 anni, è in ospedale, ridotto in fin di vita da un malvivente che gli ha sparato per rapire i cani della popstar, tre bulldog francesi, Koji, Gustav e Miss Asia. I primi due sono stati portati via, Miss Asia, invece, è fuggita.

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - Agenzia_Ansa : Lady Gaga sbarca a Roma per girare un film, mentre a Los Angeles rapiscono i suoi cani. Ferito da quattro colpi di… - lucaborsari : RT @askanews_ita: Rapiti i 2 bulldog di Lady Gaga: ferito il dog sitter della star - maybevlr : RT @_teeo: Chissà se lady gaga riuscirà nell'impresa in cui solo lizzie mcguire è riuscita ovvero esibirsi al colosseo -