Lady Gaga a Roma per il film su Gucci ma intanto le rapiscono i cani (Di venerdì 26 febbraio 2021) La cantante ha offerto mezzo milione di dollari come ricompensa Nella mattinata di ieri, 25 febbraio, sono diventati virali gli scatti di Lady Gaga a Roma. La cantante che negli ultimi anni si sta dedicando anche al cinema (dopo “A Star Is Born”) è impegnata con le riprese sul film dedicato al delitto “Gucci”. Pellicola dopo vestirà i panni della mandante dell’omicidio, ovvero Patrizia Reggiani, l’ex signora Gucci poi condannata a 26 anni di carcere. Lady Gaga a Roma che comincia così l'era Gucci. TREMO. pic.twitter.com/NgQk8Ec4FR — lil monster911 (@LMonster911) February 25, 2021 Molti hanno anche ipotizzato che dato che la cantante si trova già in Italia possa anche – magari – essere coinvolta per Sanremo. Al ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) La cantante ha offerto mezzo milione di dollari come ricompensa Nella mattinata di ieri, 25 febbraio, sono diventati virali gli scatti di. La cantante che negli ultimi anni si sta dedicando anche al cinema (dopo “A Star Is Born”) è impegnata con le riprese suldedicato al delitto “”. Pellicola dopo vestirà i panni della mandante dell’omicidio, ovvero Patrizia Reggiani, l’ex signorapoi condannata a 26 anni di carcere.che comincia così l'era. TREMO. pic.twitter.com/NgQk8Ec4FR — lil monster911 (@LMonster911) February 25, 2021 Molti hanno anche ipotizzato che dato che la cantante si trova già in Italia possa anche – magari – essere coinvolta per Sanremo. Al ...

SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - Agenzia_Ansa : Lady Gaga sbarca a Roma per girare un film, mentre a Los Angeles rapiscono i suoi cani. Ferito da quattro colpi di… - sciuratwizz : RT @Cinguetterai: Se Amadeus riesce a portare Lady Gaga a #Sanremo2021 vogliamo la reunion anche con Vincenzo Mollica. “Grazie signò” ?? ht… - callineriubria1 : RT @lasoralalla: Ma pensate Lady Gaga se accende la tv la prossima settimana e vede la nostra popstar Orietta Berti a Sanremo -