La zona bianca resta un'utopia (anche nelle regioni dove l'epidemia rallenta) (Di venerdì 26 febbraio 2021) La fase è delicata, i numeri nazionali segnano una salita rapida della curva del contagio. Ci sono territori come la Sardegna (e in parte anche la Valle d'Aosta) in cui i dati sono incoraggianti. Ma ... Leggi su today (Di venerdì 26 febbraio 2021) La fase è delicata, i numeri nazionali segnano una salita rapida della curva del contagio. Ci sono territori come la Sardegna (e in partela Valle d'Aosta) in cui i dati sono incoraggianti. Ma ...

thatgiga : La #Sardegna è zona bianca. Coloriamola tutti insieme! - EmilioTrigilio : @romatoday @Today_it L’attesa della zona bianca è essa stessa la zona bianca - marilisa06 : @MMmarco0 La Sardegna, con interi paesi in zona rossa e senza nessun criterio di tracciamento e vaccinazioni, conti… - Dome689 : RT @pirata_21: La #Sardegna è zona bianca. Come questa estate al Billionaire. - pirata_21 : La #Sardegna è zona bianca. Come questa estate al Billionaire. -