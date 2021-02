La voce di Draghi e il disagio dell’Italia sui vaccini. La ricostruzione di Malgieri (Di venerdì 26 febbraio 2021) Mario Draghi è intervenuto energicamente al Consiglio europeo per reclamare tempi certi nella fornitura dei vaccini. Accusando, seppure implicitamente, i vertici dell’Unione, a cominciare dalla presidente Ursula von der Leyen, di sostanziale inadeguatezza nel trattare con le industrie farmaceutiche che fino ad oggi hanno fatto quel che volevano, trasgredendo in maniera palese gli accordi stipulati. Quasi tutti i Paesi europei scarseggiano di vaccini. Si promettono massicce forniture nel secondo e terzo trimestre dell’anno. Non è sufficiente. La gente muore. I morti si moltiplicano. L’allarme di Draghi è stato doveroso. La speranza che al suo si uniscano anche gli altri leader europei. Non immaginavamo di “celebrare” in questo modo il primo anniversario della pandemia che ha sconvolgo le nostre esistenze. Pensavamo, ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Marioè intervenuto energicamente al Consiglio europeo per reclamare tempi certi nella fornitura dei. Accusando, seppure implicitamente, i vertici dell’Unione, a cominciare dalla presidente Ursula von der Leyen, di sostanziale inadeguatezza nel trattare con le industrie farmaceutiche che fino ad oggi hanno fatto quel che volevano, trasgredendo in maniera palese gli accordi stipulati. Quasi tutti i Paesi europei scarseggiano di. Si promettono massicce forniture nel secondo e terzo trimestre dell’anno. Non è sufficiente. La gente muore. I morti si moltiplicano. L’allarme diè stato doveroso. La speranza che al suo si uniscano anche gli altri leader europei. Non immaginavamo di “celebrare” in questo modo il primo anniversario della pandemia che ha sconvolgo le nostre esistenze. Pensavamo, ...

